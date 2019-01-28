Fenerbahçe, Reyes'i Leganes'e kiraladı - Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sezon sonuna kadar Leganes'te forma giyecek



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Meksikalı futbolcu Diego Reyes'i İspanyol ekip Leganes'e kiraladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir." denildi.

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