Fenerbahçe, Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti
Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisinde Ricardo Quaresma'nın yaptığı hareketler nedeniyle Portekizli oyuncuyu TFF'ye şikayet etti25 Nisan 2018 Çarşamba 10:08
Fenerbahçe yönetiminin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir hamlede daha bulunduğu ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlılar’ın kazandığı korner atışlarında köşe gönderine giden Ricardo Quaresma’nın tribünlere hareket yaptığı görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu’na sunarak Portekizli futbolcuyu taraftarları tahrik ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi. (Habertürk)
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