Fenerbahçe play-off'a mükemmel başladı! Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 76-43 yenerek play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas’ı 76-43 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosevic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya) Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 13, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 3, Green 12, Kalinic 16, Sloukas 2, Vesely 2, Datome 7, Sinan Güler, Tarık Biberovic 2 Zalgiris: Westermann 2, Grigonis 10, Ulanovas 4, White 8, Davies 3, Thompson 1, Wolters 6, Walkup 4, Milaknis 3, Kavaliauskas 2, Uleckas, Jokubaitis 1. Periyot: 15-13 Devre: 38-21 3. Periyot: 59-35 Beş faulle oyundan çıkan: 33.52 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko) İç sahada bileği bükülmüyor Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı. THY Avrupa Ligi'nde sahasında son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Unicaja Malaga'ya karşı yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi Sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi koreografi yaptı. Taraftarlar, pota arkasında sarı-lacivertli kartonlar açarken, tribünde "Together we are invincible" (Birlikte yenilmeziz) yazılı pankartı yer aldı. Can Bartu unutulmadı Fenerbahçe Beko oyuncuları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk futbolunun ve sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Can Bartu'yu unutmadı. Sarı-lacivertli oyuncular, ısınmaya üzerinde "CAN'ımız ebediyen kalbimizdesin" yazısının yer aldığı pankart ile çıktı. Taraftarlardan yoğun ilgi Sarı-lacivertli taraftarlar, Zalgiris ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını destekledi. Eski oyuncuları yalnız bırakmadı Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve Fabio Luciano ile Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic de izledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncularına tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

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