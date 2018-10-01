THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Fenerbahçe Phillip Cocu'yu sildi

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında kötü gidişini sürdüren Fenerbahçe'de, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli takımın internet sitesinden paylaşılan antrenman fotoğraflarında teknik direktör Phillip Cocu'ya yer verilmemesi dikkat çekti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:54
Fenerbahçe Phillip Cocu'yu sildi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını ağırlayacak Fenerbahçe ara vermeden çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan habere göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında görev yapan isimler yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan maçla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Fenerbahçe Kulübünün resmi internet sitesinden paylaşılan antrenman fotoğraflarında teknik direktör Phillip Cocu'ya yer verilmemesi dikkat çekti.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:54
  1. Can Bartu Tesisleri
  2. Çaykur Rizespor
  3. Spartak Trnava
  4. Phillip Cocu
  5. Fenerbahçe
  6. Can Bartu
  7. Cocu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
    1. Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 kişi..
    2. Adana’daki trafik kazasında motosiklet..
    3. Malatya, Başakşehir'e geçit vermedi
    4. Avrupa'da yükselen neofaşizm AP Genel..
    5. Amasya'da gören bakakaldı! Sudan..
    6. Mardin'de terör operasyonu: Çok sayıda..
    7. Sel sularının yıktığı çiftlikteki 38..
    8. İnşaattan düşen işçi öldü
    9. Donald Trump'tan Endonezya'ya..
    10. CHP'li Altınok Öz'ün Kemal..
    11. Ankara'da 'Türk Gözünden Hindistan'..
    12. Yaşınıza en uygun olan kremi..
    13. Kazakistan'da Kolektif Güvenlik..
    14. Fenerbahçe Phillip Cocu'yu sildi
    15. Şehit çocuğu için sünnet töreni yapıldı
    16. Kabak çiçeği dolması tarifi
    17. İşgalci İsrail, 30 Filistinliyi yaraladı
    18. Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli kanaat..
    19. 'Dev yılan' söylentileri efsane çıktı
    20. İyi hissetmek için bu psikolojik..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var