Fenerbahçe Phillip Cocu'yu sildi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını ağırlayacak Fenerbahçe ara vermeden çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan habere göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında görev yapan isimler yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan maçla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Fenerbahçe Kulübünün resmi internet sitesinden paylaşılan antrenman fotoğraflarında teknik direktör Phillip Cocu'ya yer verilmemesi dikkat çekti.

Kaynak: Skorer