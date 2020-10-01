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Spor Fenerbahçe Papiss Cisse ile imzaladı
Spor

Fenerbahçe Papiss Cisse ile imzaladı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten golcü futbolcu Papiss Cisse ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:50:00 -
Fenerbahçe Papiss Cisse ile imzaladı

Bu sezon önemli transferlerle sezona giriş yapan Fenerbahçe, takviye yapmaya devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler rotasını forvet transferine çevirmişti.

Sıkı transfer çalışmalarının ardından Fenerbahçe, Beşiktaş’la daha önce anılan Papiss Cisse'ye teklif yaptı.

Yapılan görüşmeler sonrası Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten golcü futbolcu Papiss Cisse İstanbul’a davet edildi.

İstanbul’da görüşmelerin olması sonrası Fenerbahçe Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Senegalli forvet Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Cisse'ye 'hoş geldin' derken, çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Cisse, ‘beklentileri karşılamak ve takıma fayda sağlamak için elimden geleni yapacağım’ dedi. Golcü oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

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