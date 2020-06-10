Fenerbahçe Opet'te Melis Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda libero Melis Yılmaz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı liberomuz Melis Yılmaz 1 yıl daha bizimle. Çubuklu ile nice başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 16 yaşında profesyonel olarak A takıma çıkan Melis Yılmaz, 2015-2016 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta oynadı. 23 yaşındaki voleybolcu, Fenerbahçe formasıyla 2 kez lig, 2 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

