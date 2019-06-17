Fenerbahçe Opet'te 4 transfer - Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, Naz Aydemir Akyol, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic'i kadrosuna kattı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncular Naz Aydemir Akyol ve Aylin Sarıoğlu ile ABD'li Kelsey Robinson ve Sırp Brankica Mihajlovic'in transfer edildiği belirtildi.

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