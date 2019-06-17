Fenerbahçe Opet'te 4 transfer
- Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, Naz Aydemir Akyol, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic'i kadrosuna kattı17 Haziran 2019 Pazartesi 13:57
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncular Naz Aydemir Akyol ve Aylin Sarıoğlu ile ABD'li Kelsey Robinson ve Sırp Brankica Mihajlovic'in transfer edildiği belirtildi.
YORUM YAZ