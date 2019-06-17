Fenerbahçe Opet 4 transferi birden açıkladı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Naz Aydemir, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic’i transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Naz Aydemir, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic’i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe Opet’in, Naz Aydemir, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic’i transfer ettiği belirtildi. Yapılan paylaşımlarda transferler için, "Ailemize hoş geldiniz" notuna yer verildi.

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