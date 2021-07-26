Fenerbahçe, Onyekuru'nun peşinde

Vitor Pereira’nın gelişiyle yepyeni bir hava yakalayan ve şampiyonluk yarışına iyi başlamak isteyen Fenerbahçe, tanıdık bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Galatasaray’ın bonservisini almadığı Nijeryalı kanat oyuncusu Monaco’da teknik direktör Nico Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı. Oyuncuyu kadrosuna katmak için daha önce de görüşmeler yapan Sarı-Lacivertliler, Onyekuru’nun Fransız ekibinde yeni sezon planlamasına dahil edilmemesinin ardından gaza bastı.Fenerbahçe’nin bu transferdeki en büyük rakibi ise Yunanistan’ın dev ekibi Olympiakos. Yunan temsilcisinin de Onyekuru için devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe’nin ise oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı da ifade edildi.