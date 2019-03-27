0553 313 94 23

Fenerbahçe, Olimpia Milano deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 29.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:27
Fenerbahçe, Olimpia Milano deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 29. haftasında İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak.


THY Euroleague’in 29. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.45’te Mediolanum Forum’da İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 28 haftada sarı-lacivertliler 23 galibiyet, 5 mağlubiyetle zirvede yer alırken, Olimpia Milano 14 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 8. sırada bulunuyor.



14. randevu


Fenerbahçe ile Olimpia Milano bugüne kadar Euroleague’de 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener 10 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, İtalyan ekibi ise 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’daki müsabakayı Fenerbahçe, 92-85’lik skorla kazanmıştı.



İstatistiklerle iki takım


Ligde Fenerbahçe 83.9 sayı ortalamasıyla oynarken, Olimpia Milano ise 86.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İtalyan temsilcisinde ise Mike James 20.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Can suyuna online takip
    1. Can suyuna online takip
    2. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    3. "Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi"nin..
    4. İzmir Körfezi’ni 70-80 yıl öncesine..
    5. Eczacıbaşı VitrA, play-off maçlarına..
    6. Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu örnek..
    7. Lisanslı elektrik üretimi ocakta azaldı
    8. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    9. Yapı Kredi, ışıklarını Dünya Saati..
    10. Başkan Çerçioğlu: “Mustafa Savaş..
    11. Sultan Baba Cemaatinden Cumhur..
    12. Zincir marketler de tanzim satış yapacak
    13. CHP'li Altay hakkında soruşturma..
    14. Vergi yükü azaltılacak! Özel halk..
    15. Avustralya'da "ambalaj pazarı" için..
    16. Gürkan’a Türk Chopper’dan ‘onursal’..
    17. Turizmci Kazım Gül, son yolculuğuna..
    18. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK..
    19. 27. Dönem CHP Milletvekili Engin..
    20. Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları..
    21. Merzifon’daki hastaneye taş kırma..
    22. Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu..
    23. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
    24. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
    25. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
    26. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
    27. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    28. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    29. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    30. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu