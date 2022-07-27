Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe muhtemel 11 | Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe sabahında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Fenerbahçe’nin tur atlayabilmesi için sahadan hangi sonuçla ayrılması gerektiğini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor.
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev maçı bugün oynanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele Exxen’den naklen yayımlanacak.
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.
Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.