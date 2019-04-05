Fenerbahçe, moral kahvaltısı yaptı

Fenerbahçe, moral kahvaltısı yaptı05 Nisan 2019 Cuma 15:44
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, moral kahvaltısında buluştu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol Takımı, Ataşehir'deki Social Lounge adlı mekanda düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın organize ettiği kahvaltıya, başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Volkan Ballı ile futbolcular ve teknik heyet katıldı.
YORUM YAZ