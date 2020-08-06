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Spor

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:39:00 - 2020-08-06 14:43:02
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferini Galatasaray'a göndermeli şekilde açıkladı. Yayınlanan videoda "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadeleri yer aldı. Mert Hakan Yandaş da videoda 'Sevgi limit tanımaz' dedi.

Yayınlanan videoda Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayı giydiği görüldü.

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni sezon forması da ilk kez görücüye çıktı.

Ayrıntılar Geliyor...

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