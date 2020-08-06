Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferini Galatasaray'a göndermeli şekilde açıkladı. Yayınlanan videoda "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadeleri yer aldı. Mert Hakan Yandaş da videoda 'Sevgi limit tanımaz' dedi.
Yayınlanan videoda Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayı giydiği görüldü.
Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni sezon forması da ilk kez görücüye çıktı.
Ayrıntılar Geliyor...