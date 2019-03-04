Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı04 Mart 2019 Pazartesi 21:44
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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