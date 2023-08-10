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Spor Fenerbahçe-Maribor! Muhtemel 11'ler
Spor

Fenerbahçe-Maribor! Muhtemel 11'ler

Yeniakit Publisher
2023-08-10 11:22:00 -
Fenerbahçe-Maribor! Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.

Konferans Ligi 3. Tur ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Maribor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente - Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.
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Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz mücadelede yer alamayacak. UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Arao, Gustavo da maçta forma giyemeyecek diğer isimler.

Maribor'da ise Soudani, Guerrico ve Sikosek sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

FENERBAHÇE-MARİBOR

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Peres, Becao, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Tadic, Szymanski, Ryan Kent, Dzeko.

MARİBOR: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic.

STAT: Ülker
HAKEM: Robert Jones
SAAT: 21:00
YAYIN: S Sport Plus

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