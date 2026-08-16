Fenerbahçe-Lyon maçının hakemi belli oldu: Dev eşleşmede düdük Alman hakemde
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kritik bir sınava çıkacak Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. UEFA'nın görevlendirdiği Alman ekip, İstanbul'daki dev mücadelede sahada olacak.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacağı ilk karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek.
Sarı-lacivertli ekibin play-off turundaki ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon’u konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Sven Jablonski görev yapacak.
UEFA tarafından açıklanan hakem kadrosuna göre Jablonski’nin yardımcılıklarını vatandaşı Eduard Beitinger ve Eric Müller üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.
VAR KOLTUĞUNDA CHRISTIAN DINGERT
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki mücadelede video yardımcı hakem (VAR) görevini Christian Dingert yapacak. AVAR olarak ise Pascal Müller görev alacak.
Alman hakem ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında karşılaşmanın yönetimini üstlenecek.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk sınavında Olimpik Lyon’u 18 Ağustos’ta İstanbul’da ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, tur için avantaj elde etmeye çalışacak.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos’ta Fransa’da oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YER ALMAK
Fenerbahçe açısından büyük önem taşıyan eşleşmede sarı-lacivertli ekip, Lyon karşısında turu geçerek Avrupa futbolunun zirvesindeki organizasyonda yer almayı hedefliyor.
İstanbul’daki ilk karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alacak Fenerbahçe, Fransız temsilcisi karşısında alacağı avantajlı sonuçla rövanş öncesinde önemli bir adım atmaya çalışacak.
Spor
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanı kamp kadrosu eksiklerle sarsıldı! Yıldız isimler kafilede yok!