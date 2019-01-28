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Fenerbahçe, ligde 77 gün sonra "Mehmetleriyle" kazandı

- Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında Mehmet Ekici'nin iki ve Mehmet Topal'ın bir golüyle 3-2 yenerek 77 gün sonra ligde galibiyet elde etti- Ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini bitiren ve teknik direktör Ersun Yanal'la ilk 3 puanını elde eden sarı-lacivertliler, haftayı 14. sırada tamamladı- Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:59
Fenerbahçe, ligde 77 gün sonra "Mehmetleriyle" kazandı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-2 yenerek 77 gün sonra ligde maç kazandı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'de 6 hafta sonra galip geldi. Son galibiyetini 11 Kasım 2018'de Aytemiz Alanyaspor karşısında alan sarı-lacivertlilerin yüzü 77 gün sonra gülmüş oldu.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti ve 14. basamağa çıktı.

Süper Lig'de 5 maç sonra kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor ise haftayı 32 puanla 3. sırada tamamladı.


- Ersun Yanal'la ilk 3 puan


Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

Yanal'la çıktığı ilk 3 maçta beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, galibiyet hasretini Evkur Yeni Malatyaspor karşısında dindirdi.


- Mehmet Topal ıslıklandı, golünü attı


Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mehmet Topal, attığı golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isimlerden oldu.

Maçın son bölümlerinde top ayağına geldiğinde taraftarın ıslıkla protestosuna maruz kalan Mehmet Topal, 86. dakikada attığı golle kritik galibiyette başrol oynadı.


- Mehmet Ekici'den Süper Lig'de ilk gollerini attı


Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21. Süper Lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Mehmet, Evkur Yeni Malatyaspor ağlarını 2 ve 31. dakikalarda havalandırdı.

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'yle Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 golü bulunuyor.


- Golleri attı, penaltıyı kaçırdı


Fenerbahçe'nin ilk iki golüne imza atan Mehmet Ekici, 64. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kazanılan penaltı vuruşunda kaleci Fabien Farnolle'yi geçemeyen Mehmet Ekici, kariyerinde ilk "hat-trick" yapma fırsatını da kaçırdı.


- Moses ilk maçına çıktı


Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Maçın 67. dakikasında Yassine Benzia'nın yerine oyuna dahil olan Moses, gösterdiği performansla taraftardan alkış aldı.

Oyundan çıkan Benzia ise taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.


- Fenerbahçe ilk kez 3 gol attı


Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 gol attı.

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, ligde 17 maç aradan sonra rakip filelere 3 gol göndermeyi başardı.


- Sadık Çiftpınar'dan kritik hamle


Fenerbahçe'nin stoperi Sadık Çiftpınar, 90+7. dakikada çizgiden çıkardığı topla galibiyette önemli rol oynadı.

Son dakikada gelişen konuk ekip atağında Volkan Demirel'in boşa çıkmasıyla Guilherme'nin kafa vuruşunda ağlara gitmek üzere olan topu Sadık kafasıyla engelledi.

Maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarlar da Sadık'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.


- Fenerbahçeli futbolculardan Guilherme'ye tepki


Karşılaşmanın ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlık nedeniyle Adem Büyük'ün yerde kalmasına rağmen takım arkadaşı Guilherme Costa Marques'in topu dışarı atmamasına Fenerbahçeli futbolcular tepki gösterdi.

Top kendisine geldiği zaman duraksayan Guilherme'yi gören Fenerbahçeliler de Brezilyalının topu dışarı atmasını bekledi. Guilherme, topu dışarı atmayıp ceza sahasına doğru yöneldi ve araya giren Mauricio Isla, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Topun dışarı çıkmasıyla bütün Fenerbahçeli futbolcular, Guilherme'nin üzerine doğru koştu. İki yedek kulübesi de korner çizgisinin olduğu yerde çıkan tartışmayı ayırmaya gitti. Tartışma sonrası Fenerbahçe'den Roberto Soldado, Evkur Yeni Malatyaspor'dan ise Guilherme sarı kartla cezalandırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:59
  1. 3 puan
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

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