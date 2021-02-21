Fenerbahçe liderlik yarışında yara aldı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı.
Fenerbahçe ile Göztepe Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Göztepe 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Göztepe, 9. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti: 0-1. Golün ardından sarı-lacivertli ekip baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve Göztepe soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
Fenerbahçe ikinci yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıksa da Göztepe skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuçla 51 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 32'ye çıkardı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Göztepe ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.