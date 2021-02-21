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Spor Fenerbahçe liderlik yarışında yara aldı
Spor

Fenerbahçe liderlik yarışında yara aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:08:00 -
Fenerbahçe liderlik yarışında yara aldı

Fenerbahçe ile Göztepe Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Göztepe 1-0 kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Göztepe, 9. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti: 0-1. Golün ardından sarı-lacivertli ekip baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve Göztepe soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Fenerbahçe ikinci yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıksa da Göztepe skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla 51 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 32'ye çıkardı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Göztepe ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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