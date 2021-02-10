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Spor Fenerbahçe kupaya veda etti
Spor

Fenerbahçe kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında uzatmalarda Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybeden Fenerbahçe kupaya veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 10:17:00 -
Fenerbahçe kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında evinde uzatmalarda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etti. Müsabakanın 42. dakikasında Junior Fernandes ile 1-0 öne geçen turuncu-lacivertlilere 72. dakikada cevap Enner Valencia'dan geldi. 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanırken maç uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk devresinde 96. dakikada Gulbrandsen ile skoru 2-1'e getirirken maçın geri kalan dakikaları bu skorla tamamlandı ve Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken, sarı-lacivertli ekip kupaya çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe daha önce 17 Mayıs 2017'de Medipol Başakşehir'e penaltılarda elenmişti.

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