Fenerbahçe Kulübünün acı günü - Sarı-lacivertli kulübün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçe'mize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi. Metin Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapmıştı.

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