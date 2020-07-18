İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımında Türkleşme politikası uyguladıklarını söyledi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ali Koç, Türk oyuncuların aidiyet duygusunun çok daha fazla olduğunu hatırlattı.

FB TV'nin rakip kanallardan çok daha önde olduğunu vurgulayan Koç, basketbol takımına ilişkin, "30 milyon dolarlı bütçeleren 18-20 milyon doları bütçelere indik. Basketbol şubesinin açığı futbolun yarısı kadardır. Semih Özsoy ve Maurizio Gherardini 15 gün içinde bana göre müthiş iş çıkardılar. Basketboldan anlayanların heyecanlanacağı marka bir ismi kısa zamanda takımın başına getirdik. Hocamızla beraber bu 3 isim kadro yapılanmasını yaptı. Sonuçlandırmak için 1-2 adım daha kaldı. Maliyet performans açısından yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetime geldikleri ilk sezonda transferlerden verim alamadıklarına katıldıklarını dile getiren Ali Koç, bu sezon ise takımın iyi bir profilde kurulduğunu ama şanssızlıklarla şampiyonluk yarışından koptuğunu aktardı.

Futbol sektörünün çok büyüdüğünü ve çoğunlukla yabancı oyuncularda kontratın armanın önüne geçtiğini hatırlatan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şöyle devam etti:

"Futbol takımımıza Türkleştirme politikası uyguluyoruz. Türk oyuncularda aidiyet duygusunu işlemek mümkün. Yanlış kararlarla yaptığımız transferlerden dersler aldık, tecrübe kazandık. Ekonomik şartlarımız her anlamda bizi kısıtlıyor. Artık yüksek transfer ücreti vermek hiçbir kulüp için söz konusu değil. İyi bir transfer portföyümüz var. Pandemi finansal olarak sıkıntılar oluşturuyor. Bizim gibi kiralamaya giden kulüpler için pandemi fırsat oluşturacaktır."





- "Aziz Yıldırım, Fenerbahçelilerin zihninde unutulmaz bir yere sahiptir"





Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçelilerin zihninde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Divan kurulu üyelerinin eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelmeleri yönündeki telkinlerini cevaplayan Koç, "Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin zihninden unutulmaz bir yere sahiptir. Onun Fenerbahçe için verdiği mücadelenin boşa gitmemesi ve anlam kaybetmemesi için bu duruşmaların bir an önce sonuçlandırılması gerekiyor. Bizden sonra gelecek nesillere bunu unutturmamak bizim görevimiz." diye konuştu.

Aziz Yıldırım'a yakın döneme kadar hiç kırılmadığını anlatan Koç, federasyon ile yaşananlar ve 'Fener Ol' kampanyasında bekledikleri desteği kendisinden alamadıklarını da dile getirdi.

Aziz Yıldırım'ın mali kurula gelerek konuşacağını duyduklarını ve bunu heyecanla beklediklerini anlatan Koç, transfere ilişkin şunları aktardı:

"Bazı oyuncularımıza ilgi ve teklifler var. Bunun dışında kiralama ve bonservisi olmayan oyunculara odaklanıyoruz. Bonservisi olmayan oyuncu da imza parası istiyor. Bu para UEFA'nın matematiğine girmiyor ama bizim cebimizden çıkıyor. Bizim ana hedefimiz yaş ortalamasını, maaş bütçesini indirmek, omurgayı oluşturmak, Türklere odaklanmak. Bonservissiz oyunculara odaklanmak veya kiralayarak ilerlemek. Altyapı konusunda kısa vadede en önemli amacımız takımları kuvvetlendirmek. İkincisi hocaları kuvvetlendirmek. Üçüncüsü de 12 aylık zaman içinde tesislerimizi hem altyapı hem A takım beraber çalışacağı bir hale getirmek. Samandıra'yı genişletmek birinci ihtimal. Samandıra'da devlete ait bazı parseller var. Bu opsiyonları da çalışıyoruz. 2. bir ihtimalde yeni bir yerde bunu yapmak. Hem devletten hem Fenerbahçeli iş adamlarından destek göreceğimizi de biliyorum. İlgili bakanlıklar bizim gibi kulüpleri teşvik edecek, cesaretlendirecektir."

1 temmuz tarihinden itibaren üyelik bedelinin 15 bin liraya çıktığını anlatan Ali Koç, harcama limitlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Burdaki ana unsurlardan biri bizi diğer kulüplerden farklılaştırma, ana para hesaba katılıyor. Bunun mantığı yok. Biz zaten ana parayı ödeyemiyoruz. Ana paranın harcama limitinde olmaması lazım. Bu harcama limitleri hesabında tutuluyor.

Harcama limitlerini lisans kurulu hesaplıyor. 18 kulüp harcama limitlerini yapısal olarak çalışabilir hale gelmesi için öneri sunduk 8-9 maddelik. 18 kulüp bunda hemfikirdi. 1 kulübün burada maddelerden birinde farklı bir görüşü vardı, not edip federasyona yolladık. Aradan bunca zaman geçti ve bu bekletildi. Harcama limitleri ne kadar aşılması gerekir, faizler nasıl uygulanmalı. Temmuz ayına geldik ne hikmetse bir şeyler oldu 18 kulüp 17 kulübe düştü. 17 kulüp bir yanda 1 kulüp bir yanda ve hep o 1 kulübün söylemleri ön plana çıkıyor. Harcama limitlerinin tekrar yapılanması gerektiğini baştan söylemiştik. 4 ay evvel yollanmasına rağmen bunun 31 ağustosta açıklanacak olması doğru değil. Bu kadar belirsizlik varken bu şekilde diretmeye anlam veremiyorum. Bizim bu konuda tutumumuz biraz daha açık ve net. Ben futbolun paydaşları aynı gemideyiz diye hep söylüyorum. Şubat ayında yüksek divan kurulu toplantısında konuşmam olmuştu. Bizim şikayet ettiğimiz konularda bu noktaya birçok kulüp gelecek demiştik. Bugün geldiğimiz noktada aynen tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bu sürdürülebilir bir ortam değil."

Adalet konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını da anlatan Koç, "Semih beyle (Özsoy) ben 2010-2011 şampiyonluğu konusunda federasyon başkanıyla ters düştük, polemiklere girdik. Ben 45 Semih bey 60 gün ceza aldık. Sonra bir maçta olaylar yaşandı, küfür, kıyamet, sahaya inmeler. Sonra federasyona yazılan yazılar. Kovid talimatlarında birinin elini sıkmaya bile sahaya girseniz 60 gün ceza yazıyor ama o maçtan sonra verilen cezalara baktığınızda nokta, satırbaşı. Biz 3 kişi maske takmadı diye 25 bin lira ceza yiyoruz. Onlar 25-26 bin ceza yiyor. Federasyon bunu açıklayacak, bunu açıklamak zorunda. Göz göre göre milyonların önünde yaşanan bir olayı hiçbir şey olmamış gibi halı altına süpürmek, normalleştirmek olmaz. Bu düzen Türkiye'ye zarar verir. Futbolun inandırıcılığı, güveni kalmaz. Kardeşim 'sizin içinizde örgüt var' deniyor. Bu ceza mıdır değil midir ? Bunu çıkıp açıklayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Futbolun paydaşları arasında kopukluk var"





Ali Koç, futbolun paydaşları arasında kopukluk olduğunu dile getirdi.

Yabancı sayısının kendileriyle istişare edildiğinin söylendiğini hatırlatan Koç, "26 Temmuz'da ligler bitiyor, 15 Ağustos'ta yeniden başlıyor. Bunu anlamak imkansız. Bunu bize söylüyorlar ve biz ağır bir şekilde karşı çıktık eylül ayına alındı. Süper Lig'in en büyük kulüplerinden biri Fenerbahçe ise büyüklüğü, geçmişi ve gelenekleriyle bu çarpıklıkları gündeme getirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yabacı sayısının Spor Çalıştayı'nda konuşulduğunu da anlatan Ali Koç, şunları anlattı:

"Ocak ayında bu konu gündeme geldiği zaman federasyon başkanı Cumhurbaşkanı'nın önünde bu konuda çalışmalarımız var dedi. Bunu istişare edelim dedik. Bu konuyla ilgili tahkime gittik. Böyle 'biz bunun kararını verdik siz de uygulayacaksınız' olmaz. İstişare böyle yapılmaz. Sürdürülebilir, gerçekçi bir model oluşturduk ve bu transfere 2-3 hafta kala olmaz. Biz bu düzenlemenin bu sene değil, bundan sonraki sene değişmesi için tahkime başvurduk. Bu kadar önemli bir karar 2-3 hafta kala bize dikte edilmeye çalışılıyor. Bu karar bizi o kadar çok etkilemez ama başka kulüpleri etkiler ve biz de onların yanında olacağız. Federasyonun B ligi konusunda çalışması var. İhtiyacımız var ama hiçbir şey bilmiyoruz. 2 hafta sonra transfer başlayacak ama Rezerv yani B Lig olacak mı hala bilmiyoruz. Futbolun paydaşları arasında kopukluk var ve bu iş böyle gitmez."

Kendilerinin oluşturmadığı bir borç yükünden sorumlu olduklarının da altını çizen Koç, "Bu federasyon Türk futboluna daha ne kadar fayda sağlayabilir ciddi şüphelerim var. Ben maliyetleri doğru istikamete çevirmişsem senin bana destek olman lazım. Biz '3 Temmuz'u yaşadık ve çok ciddi darbe yedik. Maddi ve sportif açıdan çok önde olduğumuz dönemde belimizi kırdılar. Bankalar Birliği'nden anlayış bekliyoruz, bardağı yarı dolu görmelerini rica ediyorum. Bu sorunları bir daha geri gelmeyecek şekilde çözebiliriz. Evet bankaların sorunu değil bizim yaptığımız yanlışlar ama bu sorundan çıkmak için omuz omuza vermemiz gerekiyor." diye konuştu.





- "Pandemi sonrasında ligde gelen fırsatları değerlendiremedik"





Ali Koç, pandeminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına ayaklarına fırsat geldiğini ve bunu değerlendiremedikleri için futbolculara kızdığını belirtti.

Isla ile indirime gitmesi konusunda anlaştıklarını, futbolcunun bunu kabul ettikten sonra parasını almasının ardından karar değiştirdiğini ve parasını ödedikten sonra kendisiyle yolları ayırdıklarını anlatan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Max Kruse konusunun ise mahkemede olduğunu ifade etti.

Maaşlarda indirim konusunda hiçbir futbolcunun itirazının olmadığını ve bu yüzden kendilerine teşekkür ettiğini belirten Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi sonrasında ligde gelen fırsatları değerlendiremedik. Bu beni en çok üzen konu. Bu fırsatları elimizle itmemizi anlamıyorum. Demin futbolculara teşekkür ettim ama bu konuda onlara kızıyorum. Pandemi döneminde iyi çalıştık, iyi koşuyoruz ama bir türlü istediğimiz performansı yakalayamadık. Fenerbahçemizin yarınki bayramını kutluyorum. Şimdiden herkesin kurban bayramını da kutluyorum."

(Son)



