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Spor Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg takımından savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Spor

Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg takımından savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:56:48 -
Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg takımından savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
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