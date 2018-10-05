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Fenerbahçe kulübesinde gergin anlar!

Fenerbahçe'de ikinci yarıda yedek oyuncuların ısınması esnasında bazı ilginç anlar yaşandı.

05 Ekim 2018 Cuma 09:40
Fenerbahçe kulübesinde gergin anlar!

İlk olarak Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra teknik heyet tarafından tekrar ısınmaya yollanmak isteyen tecrübeli futbolcu tepki gösterdi.

Fransız yıldız, duruma sinirlendi ve gitmedi. Araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi.

87'de oyuna alınan Mehmet Topal da sitem etti. Maçın bitmesine az kaldığı için yedek kulübesinden çıkarken neden girdiğine anlam veremeyen yıldız orta saha memnun gözükmedi.

Mehmet Topal 500. maçına çıktı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal, profesyonel kariyerinin 500. kulüp maçına çıktı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında İslam Slimani'nin yerine oyuna dahil olan Mehmet Topal, profesyonel kariyerinde 5. kez dalya dedi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:40
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