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Spor Fenerbahçe Kongresinde skandal sözler: En büyük zararı Erdoğan'dan gördük
Spor

Fenerbahçe Kongresinde skandal sözler: En büyük zararı Erdoğan'dan gördük

Yeniakit Publisher
2023-06-17 23:54:00 -

Fenerbahçe'nin mali genel kurulunda konuşan kongre üyesi Burhan Özbilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulunda söz alan kongre üyesi Burhan Özbilgin, kürsüden yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadelerde bulundu. Özbilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray'ı siyaset dışı kalması nedeniyle takdir etmesini eleştirdi.

"Senin bakanların neden tribündeydi?"

Burhan Özbilgin yaptığı konuşmada, "Trabzonspor şampiyon olurken senin bakanların neden protokolde değildi, niye tribündeydi? Fenerbahçe tribünlerinde hiçbir bakanın yoktu. Kongre üyesi o kadar bakanın var." dedi.

"En büyük zararı Erdoğan'dan gördük"

Özbilgin ayrıca, "Herkes, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli' diyor. En büyük zararı biz Erdoğan'dan gördük, görmeye de devam ediyoruz. İsterlerse beni mahkemeye versinler. Sonuna kadar ben Fenerbahçe için varım. Fenerbahçe için ölmeye de hazırım." ifadelerini kullandı.

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