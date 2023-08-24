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Spor Fenerbahçe Konferans Ligi'nde büyük avantaj yakaladı
Spor

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde büyük avantaj yakaladı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:18:00 -
Fenerbahçe Konferans Ligi'nde büyük avantaj yakaladı

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe büyük bir avantajı yakalamış oldu.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimize galibiyeti getiren golleri Jayden Oosterwolde, Szymanski, İrfan Can Kahveci(2) ve Tadic attı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Konferans Ligi'nde gruplara kalma yolunda büyük avantaj sağladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi ağırladı. Mücadeleyi 5-1 kazanan sarı-lacivertliler, gruplara kalma yolunda avantajı eline aldı.

Twente 10 kişi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Twente, 20. dakikada Ugalde ile 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası oyunun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, 32. dakikada Jayden Oosterwolde ile beraberliği yakaladı. 43. dakikada ise Twente'de Regeer, Mert Müldür'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırdı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

İrfan Can Kahveci duble yaptı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rakibin 10 kişi kalmasını fırsat bilen Fenerbahçe, ikinci yarı vites artırdı. Sarı-lacivertlilerde 60. dakikada Szymanski, takımını öne geçirdi. İrfan Can Kahveci ise 62 ve 74. dakikalarda attığı gollerle farkı artırdı. Son sözü ise Tadic söyledi. Sırp yıldız, uzatmada attığı golle skoru 5-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı ve Konferans Ligi'nde gruplara kalma yolunda dev bir adım attı.

Büyük avantaj yakaladık

Fenerbahçe, Twente ile rövanşı 31 Ağustos Perşembe akşamı Hollanda'da oynayacak. Sarı-lacivertliler bu maçta sahadan her türlü galibiyet, beraberlik ya da 2 farklı her mağlubiyette gruplara adını yazdıracak.

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