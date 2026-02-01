  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Fenerbahçe Kocaeli deplasmanında! 3 eksik var
Spor

Fenerbahçe Kocaeli deplasmanında! 3 eksik var

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden
Fenerbahçe Kocaeli deplasmanında! 3 eksik var

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

3 isim eksik

 

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

 

3 oyuncu sınırda

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra Kocaeli deplasmanında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak Archie Brown da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

1
