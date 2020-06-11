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Spor

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Kayseri maçı kaçta? Süper Lig’in 27. Haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler “Fenerbahçe maçı saat kaçta?” , “Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman?” , “Fenerbahçe Kayserispor maçı başlama saati” , “Fenerbahçe Kayserispor maçı hakemi” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:43:00 -
Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Liglere verilen 3 aylık ara 12 Haziran Cuma günü sona eriyor. Fenerbahçe Kayserispor maçını merak edenler “Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yeni tip koronavirus (Kovid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

Tahir Karapınar takımın başında sahaya çıkacak

Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak.

Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de eksikler var

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, yeniden kaleyi devralacak. Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen 22 yaşındaki eldiven, pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olmuş ve son İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyememişti.

Altay, teknik ekibin forma şansı vermesi durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı kalede yerini alacak.  Fenerbahçe'de ligde son oynanan Konya deplasmanında kaleyi Harun Tekin korumuştu.

Fenerbahçe'de sezonun genelinde pozisyonunun aksine sol bekte görev yapan Nabil Dirar, yeniden sağ bekte oynayacak.

Sarı-lacivertlilerde Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın ayrılışının ardından Dirar, yeniden kendi pozisyonuna dönecek.

Savunmanın sol tarafında Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ise Simon Falette ya da Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor. 

Simon Falette'in sol bekte oynama durumunda ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Luiz Gustavo ikilisi görev alacak.

Teknik heyetin sol bekte tercihi Deniz Türüç olması durumunda da stoper tandemi Serdar Aziz-Simon Falette ikilisinden oluşacak.

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