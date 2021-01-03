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Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Luiz Gustavo takım çalışmasında yer alırken, yeni tip koronavirüs test sonucu negatif çıkan Serdar Aziz bireysel çalışmalara başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 20:32:48 -
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sabah antrenmanında bireysel çalışan Luiz Gustavo, akşam idmanında takımla çalıştı.

Yeni tip koronavirüs test sonucu negatif çıkan Serdar Aziz ise bireysel antrenmanlara başladı.

Gökhan Gönül salonda bireysel çalışırken; Tolga Ciğerci ve Diego Perotti'nin de tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertli oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, akşam antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.


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