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Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ozan Tufan takımla çalışmalara başladı - Sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci’nin tedavisine başlandı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 20:27:28 -
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile 4 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan Ozan Tufan takımla çalıştı.

Daha önce Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Luiz Gustavo'nun son testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Ferdi Kadıoğlu da çalışmalarını takımla birlikte sürdürürken, Diego Perotti çalışmalarına ayrı devam etti.

Filip Novak ise tedbir amaçlı takımdan ayrı özel çalıştı.

Bu arada sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci’nin tedavisine başlandı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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