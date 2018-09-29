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Fenerbahçe kafilesi Rize'de

Süper Ligin 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:32
Fenerbahçe kafilesi Rize'de

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti.

Otel önünde bekleyen bir grup taraftar, teknik direktör Phillip Cocu ve futbolcularla özçekim yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takımla Rize'ye geldi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:32
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Fenerbahçe

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