Fenerbahçe kadrosu İstanbul'a döndü

Rize'den otobüsle Trabzon Havalimanı'na giden kafile, daha sonra buradan kalkan özel uçakla saat 01.25 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Phillip Cocu özel arabalarıyla havalimanından ayrılırken, oyuncuların da bir kısmı da kendi araçlarıyla havalimanını terk etti. Bu arada 5-6 kişilik bir taraftar grubu da sarı lacivertli kafileyi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulundu.