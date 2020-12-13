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Spor Fenerbahçe Kadıköy'de üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı
Spor

Fenerbahçe Kadıköy'de üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı

Süper Lig’de Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup olarak üst üste 3. kez Kadıköy’de maç kaybetti. Sarı-lacivertliler böylece lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maç kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:26:00 - 2020-12-13 10:42:06
Fenerbahçe Kadıköy'de üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildi. Maçın golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ten, 22. dakikada Umut Bulut'tan ve 48. dakikada Ndayishimiye'den gelirken, sarı-lacivertli oyuncular böylece üst üste üçüncü kez Kadıköy'de mağlup oldu. Bu sezon ilk olarak 8. haftada Konyaspor, 10. haftada Beşiktaş'a karşı mağlup olan Fenerbahçe, 12. haftada da Yeni Malatyaspor'a karşı boyun eğdi. Sarı-lacivertli ekip kendi evinde aldığı üst üste 3 mağlubiyet ile lig tarihinde bir ilki yaşadı.

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