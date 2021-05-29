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Spor Fenerbahçe istekli! Yıldız oyuncu için takas + para formülü
Spor

Fenerbahçe istekli! Yıldız oyuncu için takas + para formülü

Birkaç sezondur kadrosuna katmak istediği Edin Visca için yine harekete geçen Fenerbahçe, Başakşehir'e para + takas teklifinde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 12:22:00 -
Fenerbahçe istekli! Yıldız oyuncu için takas + para formülü

Son 2-3 sezondur sık sık Fenerbahçe’nin gündemini meşgul eden Boşnak yıldız Edin Visca tekrar radarda. Ve bu kez Sarı-Lacivertli formaya çok daha yakın. 31 yaşındaki sağ kanat, 10 senedir görev yaptığı Başakşehir’den ayrılmak istiyor. Artık kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Visca’ya en büyük ilgi gösteren kulüp Fenerbahçe.

Ülker Stadı’ndaki odasına kapanan ve kadro çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu, Visca için oldukça ısrarcı. Belözoğlu, Başakşehir’den eski takım arkadaşı olan yıldız futbolcuyu mutlaka Fenerbahçe’ye getirmek amacında. Bu konuda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkilerini de kullanmayı düşünen Belözoğlu, Visca’yla sürekli temasta.

Yeni sezonda kadro maliyetini düşürmeye hazırlanan Başakşehir, takımdaki bazı isimlerle yolları ayıracak. Uygun bir teklifin gelmesi durumunda Visca da bu oyuncular arasında. 2025’e kadar İstanbul ekibiyle kontratı bulunan Visca için para artı takas formülü devrede. Daha önce Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç konusunda Başakşehir’e kolaylık sağlayan Fenerbahçe, karşı taraftan benzer tutum bekliyor.

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