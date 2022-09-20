Fenerbahçe istatistikleri alt üst etti!

Fenerbahçe, Avrupa’nın 5 büyük liginde ve Süper Lig’de PSG’den sonra maç başına en çok gol atan 2. takım konumunda.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , Süper Lig ’de sergilediği hücum performansıyla Avrupa’nın devlerini sollamayı başardı. Bu sezon ligde 20 kez fileleri havalandıran sarı lacivertliler, lig tarihinde ilk 6 maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.

Fenerbahçe ayrıca bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım konumunda. Fransa Ligue 1’de oynadığı 7 karşılaşmalarda 25 gol atan PSG, maç başına 3.6 golle bu istatistikte zirveye çıktı. Sarı lacivertliler ise 6 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırırken maç başına 3.3’lük bir ortalama ile 2. sırada yer aldı.

Sarı lacivertli takım bu istatistikte Manchester City (3,28), Barcelona (3), Bayern Münih (2,71) gibi devleri geride bırakmayı başardı. Avrupa’nın önde gelen 10 ligi değerlendirildiğinde ise Fenerbahçe’yi geçebilen diğer takım, tıpkı PSG gibi 7 maçta 25 kez ağları havalandırıp 3.6 oran yakalayan İskoç ekibi Celtic oldu.

Fenerbahçe kulüp bazında maç başı gol ortalamasından Avrupa’nın birçok büyük ve ünlü kulübünü geride bırakırken futbolcularda benzer bir performansa Enner Valencia imza attı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde 3 ve üzeri gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim 47 dakikada bir gol sevinci yaşayan Valencia oldu. Ekvadorlu futbolcu bu istatistikte 52 dakikada bir gol atan Manchester City’li Erling Haaland ile 56 dakikada bir ağları sarsan Barcelona’lı Robert Lewandowski’yi geçmeyi başardı. (Fanatik)