Fenerbahçe ilk yarı top göstermedi Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısında ilk yarıda rakibine top göstermedi.

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısında ilk yarıda rakibine top göstermedi. Sarı-lacivertliler yüzde 86’lık topla oynama başarısı gösterdi.

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep’e ilk yarıda top göstermedi. Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken topla oynama oranlarında da büyük fark attı. Topla oynamada %86’ya 14’lük oran sağlayan sarı kanaryalar gösterdiği bu performansla taraftarını mest etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.