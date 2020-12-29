Fenerbahçe ile Nesine.com, eşya piyangosu düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı resmi sponsoru Nesine.com ile eşya piyangosu gerçekleştiriyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, düzenlenecek piyangoyla otomobil, cep telefonu, PlayStation, televizyon gibi birçok hediyeyi kazanma şansı ve futbolcularla çevrim içi görüşme fırsatı yakalayacak.

Organizasyonun Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtımında Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile Nesine.com Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu, açıklamalarda bulundu.



Nesine.com'un Türk sporuna en çok katkı yapan markaların başında geldiğini vurgulayan Kızılhan, "Türk sporunun en önemli markası olan Fenerbahçe'miz ile Türk sporuna çok ciddi katkıları olan bahis sektörünün lider markası Nesine, hem spora hem de markalara katma değer oluşturmak adına efektif bir iş birliği yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Spordan beslenen bir teknoloji platformu olarak, spordan kazandıklarını yine spor branşlarını desteklemek üzere yatırdıklarını dile getiren Halit Gülbakanoğlu ise şunları kaydetti:

"Nesine.com'da satılan Eşya Piyangosu biletleri cüzi bir miktar olarak 5 liradan ve sadece Nesine.com platformlarında satılmakta. Fenerbahçe Kulübüne gelir kazandırma modeli olarak, taraftarların birbirinden değerli ve anlamlı hediyeler kazanacağı Eşya Piyangosu satışlarına, Fenerbahçe Futbol A Takımı resmi sponsoru olarak aracılık ediyoruz. Kampanyadan elde edilecek net gelirin tamamı Fenerbahçe'ye ait olacak. Tüm Fenerbahçelileri hem kulübe destek olmak hem de bu anlamlı hediyeleri kazanmak için bilet almaya davet ediyorum."