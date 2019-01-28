Fenerbahçe ile Malatyaspor'dan gol düellosu!

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 2 ve 31. dakikada Mehmet Ekici, 86. dakikada Mehmet Topal atarken, Evkur Yeni Malatyaspor'un golleri 28. dakikada Mina ve 45. dakikada Donald'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 20 puana yükselerek 14. sırada yer aldı. Evkur Yeni Malatyaspor ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak. Malatyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

KADROLAR:

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Yeni Malatyaspor: Ceddy, Meza, Donald, Murat, Erkan Kaş, Chebake, Robin Yalçın, Adem, Ömer, Guilherme, Aleksic

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlendi.

ERSUN YANAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına son oynanan Ümraniyespor maçının kadrosundan 5 değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Valbuena, Frey ve Slimani'nin yerine Isla, Sadık, Dirar, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado'ya şans verdi.

Sarı lacivertli ekibin Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahaya çıktığı 11 şöyle: Volkan Demirel - Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Dirar, Mehmet Ekici, Ayew, Soldado

VICTOR MOSES MAC KADROSUNDA

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladığı Victor Moses, Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer aldı. Takımla birlikte 2 antrenmanda yer alan Moses, hazır görüntüsüyle Ersun Yanal'ın gözüne girdi ve 21 kişilik maç kadrosunda kendine yer buldu. Nijeryalı kanat oyuncusu sahaya çıkmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı. Moses de tribünlere aynı şekilde karşılık verdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ

Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara tepki gösterdi. Sahaya ilk olarak çıkan kaptan Volkan Demirel'i alkışlayan sarı lacivertli taraftarlar, ilk 11'de yer alan futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte tepki göstermeye başladı. Islıkla başlayan tepkilerde 'O forma kutsaldır nasip olmaz herkese', 'Efsane Lefter'in kemikleri sızlıyor' ve 'Yeter artık sabrımız kalmadı' şeklinde tempo tutuldu.

'GO HOME DAMIEN' PANKARTI

Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde sportif direktör Damien Comolli'ye de tepkide bulundu. Mücadele öncesinde Maraton Üst Tribünü'nde 'Go Home Damien' yazılı pankart açıldı. Pankart kısa süre sonrasında tribünden kaldırıldı.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Isla, Hasan Ali ve Benzia ile yedek kulübesinde yer alan İsmail Köybaşı'yla Eljif Elmas, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart görmelerinde halinde sarı kart cezalısı durumuna düşecek. Bu oyunculardan herhangi birisi cezalı duruma düşmesi halinde gelecek hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SADIK VE BARIŞ ALICI ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iki futbolcu eski takımlarına karşı sahaya çıktı. Sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, bu transferde Barış Alıcı'yı kiralık olarak, Yiğithan Güveli'yi ise bonservisiyle birlikte Yeni Malatyaspor'a göndermişti. Fenerbahçe'de Sadık mücadeleye ilk 11'de başlarken, Evkur Yeni Malatyaspor'da Barış Alıcı maça yedek kulübesinde başladı. Yiğithan Güveli ise Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosuna kendisine yer bulamadı.