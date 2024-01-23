Fenerbahçe ile ilgili bomba iddia: Ali Koç İsmail Kartal'ın yerine onu getirecek
Şampiyonluk yolunda konuk ettiği Samsunspor maçında 2 puan bırakan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı.
Bu beraberlikle puanını 54'e yükselten Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5-1'le geçen Galatasaray'ın averajla önünde liderliğini sürdürdü.
Kadıköy'de kaybedilen 2 puan sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.
Koç'un teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine Portekizli Andre Villas Boas'ı düşündüğü öne sürüldü.
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