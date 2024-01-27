Fenerbahçe için gelen Çağlar'dan flaş açıklama
Fenerbahçe'nin transferde anlaşma sağladığı Çağlar Söyüncü için resmi açıklama geldi. Milli futbolcu, görüşmeler için İstanbul'a geldi. İşte Çağlar Söyüncü'nün ilk sözleri...
Ocak ayı transfer sezonunda Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir bomba daha patlattı. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi. Çağlar Söyüncü, "Yarın gerekli açıklamaları yapacağız. Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım. Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah sonu şampiyonluk olur." sözlerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Spor
Fenerbahçe’den flaş karar gelebilir! Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Az önce duyurdular…