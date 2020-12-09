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Spor Fenerbahçe HDI Sigorta, PGE Skra ile karşılaşacak
Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta, PGE Skra ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:04:24 -
Fenerbahçe HDI Sigorta, PGE Skra ile karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maçında yarın Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.

Polonya'da gerçekleşen A Grubu mücadelesinde oynanacak karşılaşma Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, grubundaki ilk maçında Belçika'nın Lindemans Aalst ekibini 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Karşılaşmalar sonucunda sarı-lacivertliler, grubunda birinci ya da en iyi 3 grup ikincisi arasına girerse adını çeyrek finale yazdıracak.


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