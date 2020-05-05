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Spor

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman öncesi oyunculara ve tesislerdeki personele Covid-19 PCR testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:24:32 -
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, dörderli gruplar halinde gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenman öncesi oyunculara ve tesislerdeki personele Covid-19 PCR testinin de yapıldığı belirtildi.

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