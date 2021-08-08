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Spor Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı
Spor

Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 08:27:00 -
Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul'a geleceği aktarıldı.

 

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