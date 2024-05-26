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Spor Fenerbahçe güle oynaya kazandı ama yetmedi! Konya'dan istediği haberi alamadı...
Spor

Fenerbahçe güle oynaya kazandı ama yetmedi! Konya'dan istediği haberi alamadı...

Yeniakit Publisher
2024-05-26 21:00:00 -
Fenerbahçe güle oynaya kazandı ama yetmedi! Konya'dan istediği haberi alamadı...

Trendyol Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, İstanbulspor’u rahat bir maç çıkartarak 6-0 yenmesine rağmen, ligi ikinci sırada bitirdi.

Trendyol Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, İstanbulspor’u rahat bir maç çıkartarak 6-0 yenmesine rağmen, ligi ikinci sırada bitirdi.

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Serdar Dursun’un çıkardığı şutta meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baran Alp Vardar’dan döndü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Volkan Bayarslan, Baran Alp’in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

15. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2’ye çıkardı. Soldan ceza sahası giren Dzeko, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Rakip takım oyuncusundan seken top, penaltı noktası civarında Szymanski’nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

33. dakikada Tadic’in şık topuk pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu’nun çıkardığı şutta kaleci Mücahit Serbest gole izin vermedi.

36. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Fred, son çizgide topu arka direkteki Serdar Dursun’a çevirdi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlak, penaltı noktası civarında Tadic’in önünde kaldı. Sırp oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-0.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

64.dakikada aktif futbol hayatını noktalayacak olan Bonucci, Becao’nun yerine oyuna girdi.

66. dakikada Fenerbahçe, Kadıköy’de Osayi ile tabelayı değiştirdi: 4-0

Sarı-Lacivertliler, 76’ta Serdar Dursun ve 78. dakikada King’le farkı 6’ya çıkardı: 6-0

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Yorumlar

Hircin

Fetöcüler FB yi essek gibi kullandilar kullaniyorlar FB yi hep sonuna kadar 6S la yaristirip heyecan olsun satis olsun diye sonun iste böyle ikinci yaparlar hedeflerine ulasirlar bizim dangalak saf aptalmi desem ne diyim uyanmadilar bir bakin kac defa ikinci oldunuz neden nasil olduguna iyi bakin da anlayin hayvan gibi kullaniliyorsunuz la bir ligden bir alt lige gecin bakin ne oluyor yada bu olmuyorsa yildiz oyunculari sadece kendi stadinda disarida yedeklerle cikin oynayin ve hep orta siralarda oynayin bakalim ligin degeri ne olacak nasilsa fetöcüler yata yata veriyorlar 102 puan alan takim bir dahakinde hic yenilmeden puan kaybetmeden sampiyonn olacak FB liler siz kimlerle neyle ugrasiyorsunuz bence bosuna kürek cekiyorsunuz

Hircin

konyadan ne alacak lan trabzon konya samsun fetönün takimlari ne medet umuyorsun
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