Fenerbahçe güle oynaya kazandı ama yetmedi! Konya'dan istediği haberi alamadı...
Trendyol Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, İstanbulspor’u rahat bir maç çıkartarak 6-0 yenmesine rağmen, ligi ikinci sırada bitirdi.
Trendyol Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, İstanbulspor’u rahat bir maç çıkartarak 6-0 yenmesine rağmen, ligi ikinci sırada bitirdi.
8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Serdar Dursun’un çıkardığı şutta meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baran Alp Vardar’dan döndü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Volkan Bayarslan, Baran Alp’in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
15. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2’ye çıkardı. Soldan ceza sahası giren Dzeko, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Rakip takım oyuncusundan seken top, penaltı noktası civarında Szymanski’nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
33. dakikada Tadic’in şık topuk pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu’nun çıkardığı şutta kaleci Mücahit Serbest gole izin vermedi.
36. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Fred, son çizgide topu arka direkteki Serdar Dursun’a çevirdi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlak, penaltı noktası civarında Tadic’in önünde kaldı. Sırp oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-0.
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Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
64.dakikada aktif futbol hayatını noktalayacak olan Bonucci, Becao’nun yerine oyuna girdi.
66. dakikada Fenerbahçe, Kadıköy’de Osayi ile tabelayı değiştirdi: 4-0
Sarı-Lacivertliler, 76’ta Serdar Dursun ve 78. dakikada King’le farkı 6’ya çıkardı: 6-0