Fenerbahçe gözünü kararttı! Mourinho o ismi de istedi

Mourinho'nun talebi sonrası harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, bir futbolcu için daha temasa geçti.

Mourinho Medina’nın transferini istedi

Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, TRT Spor'un haberine göre Cristian Medina'nın transferini istedi.

10 milyonluk teklif

Sarı-Lacivertliler, Medina için Boca Juniors'a 10 milyon euroluk teklif yaparken Arjantin ekibi, oyuncudan daha yüksek bir bonservis geliri beklediğini Sarı-Lacivertliler'e iletti.

Fenerbahçe'nin teklifini yükseltmemesi durumunda Cristian Medina transferi rafa kalkacak.

Boca Juniors ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 2024'te çıktığı 25 maçta 3 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.