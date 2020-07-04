Fenerbahçe Göztepe'de kazandı! Maçın golleri bir ilke imza atan genç oyuncudan geldi

Süper Lig'de 30. hafta maçında Avrupa iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile iddiası kalmayan Göztepe karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini 25 ve 45+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Göztepe'nin golü 66. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi. Fenerbahçe'de Serdar Aziz 90. dakikada kırmızı kart gördü.

İlk kez bir maçta 2 gol attı

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Süper Lig'de 4. golünü attı. 20 yaşındaki sarı-lacivertli futbolcu, kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı. Ferdi Kadıoğlu, ayrıca Salih Uçan'ın (19 yaş 91 gün vs Orduspor) ardından Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu (20 yaş 271 gün).

Fenerbahçe'de ilk golün pasını veren Hasan Ali Kaldırım ise üst üste 2 maçta asist yaptı. (16 maç - 3 asist)

Göztepe'de maçın ilk yarısında sakatlanan Serdar Gürler, 23. dakikada yerini Stefano Napoleoni'ye bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltti. Göztepe 38 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1- (63) Başakşehir

2- (58) Trabzonspor (-1 Maç)

3- (53) Sivasspor (-1 Maç)

4- (52) Galatasaray (-1 Maç)

5- (50) Beşiktaş (-1 Maç)

6- (49) Fenerbahçe

7- (48) Alanyaspor