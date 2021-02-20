Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe Göztepe canlı izle | Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadelenin ne zaman saat kaçta hangi kanala olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçı nasıl izlenir?
Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman? Süper Lig’de heyecan sürüyor. Ligin 26. Haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta?
Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe ile Göztepe 21 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.