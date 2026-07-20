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Spor Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği ‘Gornik Zarbrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda’ sorusu cevaplandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası 2. ön eleme turuyla başlıyor. Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşen sarı-lacivertliler, Devler Ligi için ilk maçta avantajlı skor peşinde.

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek.

Sarı-lacivertlilerin Gornik Zabrze maçları için UEFA'ya bildirdiği kadrosunda; yeni transferlerden Nathan Ake, Mason Greenwood, Vedat Muriqi ile N'Golo Kante yer almadı.

Fenerbahçe ilk maçtan 24 saat öncesine kadar listeye 2 oyuncu ekleme ve çıkarma yapabilecek.

 

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Polonya temsilcisi Gornik Zabrze maçı tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

 

Muhtemel 11

Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Fred, Talisca, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu.

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