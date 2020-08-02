Fenerbahçe golcü futbolcunun peşinde
Vedat Muriqi'yi 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satarak transfer bütçesini arttırmayı düşünen Fenerbahçe, yeni sezonda forvet hattını bu sezon performansıyla dikkat çeken golcü futbolcu Papiss Cisse'ye emanet etmeyi düşünüyor.
Maddi zorluklar yaşayan Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’yi satarak yeni sezon için transfer bütçesini oluşturmak istiyor.
Sarı-lacivertli ekip, birçok İngiliz takımının radarında olan 26 yaşındaki golcü futbolcunun olası satışından 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor.
Ayrıca Erol Bulut, öğrencisini Fenerbahçe’ye getirmek için ikna etmeye çalışıyor.