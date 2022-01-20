Fenerbahçe geriden gelerek kazandı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Rayan'ın golüyle yenik duruma düştü. Oyunda kontrolü sağlayan ancak pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, 37. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıya değişikliklerle daha etkili başlayan Fenerbahçe, 71. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun'un kafa vuruşuyla öne geçti.

Bu sonuçla ligde 2 maç aranın ardından galip gelen sarı-lacivertliler, 22 maç sonunda puanını 36'ya yükseltti.

Serdar Dursun gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, ligdeki 7. golünü kaydetti.

Ligde geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor ağlarını da havalandıran tecrübeli oyuncu, Altay karşısında da gol bulmayı başardı.

Serdar, bu golüyle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

İrfan Can 11 maç sonra golle buluştu

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, ligde 2. golünü attı.

İrfan Can, müsabakanın 37. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Milli futbolcu, son olarak 30 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada gol atmıştı.

Söz konusu mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin oynadığı 11 maçın 9'unda forma şansı bulan İrfan Can, gol atmayı başaramamıştı.

Milli futbolcunun, 11 maç sonra attığı gol bu sezon ligdeki 2. golü oldu.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz maç tepki gösterdikleri İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu.

Szalai cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, cezalı duruma düştü.

Altay müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan 23 yaşındaki savunmacı, 23. dakikada sarı kart gördü.

Szalai, Demir Grup Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Hüseyin Göçek'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.

Özellikle müsabakanın ilk yarısında Göçek'in kararlarını beğenmeyen taraftarlar, hakem aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Ahmet Çalık unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık için "Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.

"Kazandığımız için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların oyunculara verdiği desteğin önemine değindi.

Daha önce yaptığı basın toplantısında taraftarlardan destek istediğini ve bugün bu desteği görmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Kartal, "Bugün buraya gelerek takımıma ve bana önemli destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bugün onlara ihtiyacımız vardı, tek bir olumsuzluk yoktu. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi oyunculara karşı negatif hiçbir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

Çok iyi oynamamalarına rağmen kazanmayı bildiklerini dile getiren Kartal, "Kazanmak için yaptığımız hamlelerle, değişikliklerle, oyuncularımın hırsıyla farklı da kazanabilirdik ama sonuç olarak kazanmak önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti muhteşem Fenerbahçe'nin büyük taraftarına armağan ediyorum." diye konuştu.

Soyunma odasında oyuncularına oyundan keyif almalarını söylediğini anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Oyunumuzun temposu düşük, pas hızını artırmamız gerekiyor. Kopuk kopuk oynadık. Hastalıktan ve sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Bunlar daha tam değil, o yüzden bu kopuklukları yaşıyoruz. Geçen hafta savunmayı iyi yapmıştık ama hücumda üretken değildik. Daha dirençli taraftarların beklediği bir Fenerbahçe'yi oluşturmaya çalışıyorum."

İrfan Can Kahveci ile hafta içi yaptığı toplantıda oyuncuyla daha verimli olabileceği yerde oynatma konusunda anlaştıklarını ifade eden Kartal, "Düzenlediğim basın toplantısında 'Bu ülkede kaç tane İrfan Can var' demiştim. İrfan gibi oyuncular çok az yetişiyor, ben onun kıymetini ve neler yapabileceğini bilen bir teknik direktörüm. Onun daha verimli olabileceği yerde oynaması konusunda anlaştık, konuştuk orada oynatıyorum. Bugün oynadığı futbolla bütün tribünler destek oldu, çok mutlu oldum. Oyuncularıma tribün destek verince çok mutlu oluyorum. İnşallah bunu bütün takıma yayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Samandıra'da 9. gününü geçirdiğini ve tesislerde kaldığını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Takımdaşlık, birliktelik, Fenerbahçe aidiyeti duygusuyla burayı sahiplenecek, savaşacak oyuncular lazım. Oyuncularımın hepsi çok istekli, bunun için bu galibiyete çok mutlu oldular. Bugün taraftarların onlara el vermesinden de çok mutlu oldular. Mesut'un ağrısı yok, gayet sağlıklı. Mesut bizim dünya çapında değerli bir oyuncumuzdur. Bugün sonradan girdi, başka maç 11 başlar. O bizim kaptanımızdır."

Sivasspor maçının kendileri için çok zor geçeceğini anlatan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu galibiyetin mental olarak oyuncularıma bir nebze de olsa öz güven kattığını düşünüyorum. Şu an herkes çok mutlu, herkeste kazanmanın vermiş olduğu mutluluk vardı. Bu geçiş süreci eksiklerimiz var daha tam değiliz. Taraftarlarımızı mutlu etmek için birkaç maç kazanmamız gerekiyor."