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Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:59:07 -
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas yaparak sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya hareket edecek.

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